В районе Зайцево члены незаконных вооруженных формирований обстреляли украинских волонтеров, сообщила пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук.

«Экипаж Юли Толмачевой в районе Зайцево был расстрелян снайперами, били из крупного калибра разрывными, она и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики проводят водителю операцию и готовят борт в госпиталь», - написала Мокренчук в Facebook.

По другим данным, ранения также получил военный, который ехал с волонтерами. По неподтвержденным данным, среди них может быть погибший.