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Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции задержали члена НВФ «ДНР», который охранял украинских заложников в следственном изоляторе Донецка. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

На подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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