Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на водохранилищах Украины в ближайшие дни. Соответствующее сообщение Гидрометцентра опубликовано на сайте ГосЧС.
«8-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах – ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда», - говорится в собщении.
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