также в разделеОбщество
В зоне АТО задержан член НВФ, который охранял украинских пленных 5
В ГПУ объяснили, почему вызывают нардепов на допросы 10
В зоне АТО – снова больше сотни обстрелов, 7 военных ранены 12
Из «серой зоны» на Донбассе выведут 9 сел 36
7 марта. Картина дня 50
Украинский миллиардер построил под Киевом свой «Версаль» 177
Большинство зарегистрированных безработных в Украине – женщины 14
В Днипре у директора госпредприятия изъяли золотые часы от Путина 63
Церковники: Бюст Николая II в Симферополе не мироточит 75
СБУ нашла брошенное НВФ оружие российского производства 67
Синоптик рассказала, какой будет весна 110
Нацполиция начала внеплановое обследование дорог 39
«Сбербанк» РФ заявил о начале обслуживания лиц с паспортами «Л/ДНР» 66
Документы по экстрадиции Чауса отвезли в Молдову 14
В Украине основали биеннале современного искусства 34
В УПЦ увидели опасность для общества в попытках Минкульта развернуть медиавойну против крупнейшей конфессии 73
Конфликт Чорновол с блокировщиками: открыто уголовное дело 161
Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО 153

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на водохранилищах Украины в ближайшие дни. Соответствующее сообщение Гидрометцентра опубликовано на сайте ГосЧС.  

«8-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах – ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда», - говорится в собщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года