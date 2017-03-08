Контрольно-пропускной пункт в Новотроицком перенесут почти на 8 км вглубь «серой зоны», сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



«КПВВ «Новотроицкое» в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березово. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения», - написал он в Facebook.

Жебривский отметил, что этот вопрос обсужден с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГосЧС.

«Выезжали на место расположения будущего КПВВ. В бинокль рассматривал блокпост рашистов и окрестности временно оккупированного Докучаевска», - сообщил глава ОВГА.

После переноса КПВВ из так называемой «серой зоны» будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.