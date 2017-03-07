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Украинские металлурги во 2 полугодии 2016 года не смогли выплавить около 3 млн т стали из-за неудовлетворительной работы ПАО «Укрзализныця».

Об этом сообщил президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает РБК-Украина.

"Во 2 полугодии операционная работа УЗ была худшей за последние годы. ГМК Украины недовыплавил порядка 3 млн. т стали, а государство недополучило миллиарды налоговых поступлений и миллионы долларов валютной выручки», — сказал менеджер.

При этом специалист отметил, что структура себестоимости ж/д тарифа УЗ остается непрозрачной. «Нам говорят, что ставки низкие, а в презентациях для европейских инвесторов указывается рентабельность грузоперевозок на уровне 35-50%. Таким образом, используя монопольное положение, железная дорога субсидирует пассажирские перевозки», — подчеркнул Каленков.

Как считает экономист IMF Group Михаил Кухар, сложности у отечественных сталеваров продолжаться и дальше, если УЗ не начнет закупать большие количества вагонов.

«Закупки больших партий вагонов у отечественных производителей позволили бы Украине не сокращать свой экспорт из-за транспортных проблем. Ведь недопустимо, что в период кризиса и войны мы теряем по 2 – 5 – 10 процентов экспорта в базовых отраслях от того, что просто не можем вывести эту продукцию из страны»,  — сказал эксперт.
 

 

 
ForUm

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