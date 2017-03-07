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ПАО «Укртрансгаз» начало процедуру ограничения поставок природного газа для трех химических предприятий страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы ПАО Максим Белявский.

«Начали процедуру ограничения газоснабжения для трех химических предприятий: «Ривнеазот», «Черкассыазот», «Северодонецказот», – отметил он.

По словам Белявского, причиной отключения газа является задолженность контрагентов и отсутствие подтвержденных объемов газа в ГТС.

Напомним, ПАО «Ривнеазот», ПАО «Азот» (Черкассы) и ПАО «Северодонецкое объединение Азот» входят в химический холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа. 
ForUm

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