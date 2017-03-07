также в разделеМир
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него 30
Совет ЕС утвердил усиление контроля на внешних границах Шенгенской зоны 19
КНДР запретила гражданам Малайзии выезжать из страны 49
Путин помиловал россиянку, осужденную за SMS о танках в Грузии 45
Трамп подписал новый антимиграционный указ 35
Олланд: Нужно сделать все, чтобы не допустить Ле Пен к власти 42
Bloomberg назвал 500 самых богатых людей мира 68
КНДР запустила четыре баллистические ракеты 29
Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы 99
В Сомали за два дня от голода умерли более 100 человек 31
Польша хочет сменить Туска на Сариуша-Вольского во главе ЕС 347
США намерены сократить расходы на поддержку других стран 40
Россия и НАТО провели первые за три года переговоры 104
Der Spiegel поместил на обложку Путина с прической Трампа 47
Ле Пен отказалась явиться на допрос по делу о растрате 33
Американские сенаторы призвали Трампа не отменять санкции против РФ 37
Минобороны РФ закупает 49 тысяч флагов для гробов 192
Европарламент требует приостановить безвизовый режим с США 52

Кремль пока не имеет какой-либо позиции относительно предложения провести президентские выборы в России в 2018 году в воскресенье, 18 марта – в день аннексии Крыма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о соответствующей инициативе.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», - сказал представитель Кремля, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится», - добавил Песков.

По действующему законодательству, выборы президента РФ должны пройти во второе воскресенье марта, в 2018 году это будет 11 марта. Тем не менее из-за праздничных дней, связанных с 8 марта, эта дата может переноситься на другое воскресенье того же месяца. Так, в 2012 году день голосования был проведен в конце первой весенней недели - 4 марта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года