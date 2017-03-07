Кремль пока не имеет какой-либо позиции относительно предложения провести президентские выборы в России в 2018 году в воскресенье, 18 марта – в день аннексии Крыма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о соответствующей инициативе.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», - сказал представитель Кремля, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится», - добавил Песков.

По действующему законодательству, выборы президента РФ должны пройти во второе воскресенье марта, в 2018 году это будет 11 марта. Тем не менее из-за праздничных дней, связанных с 8 марта, эта дата может переноситься на другое воскресенье того же месяца. Так, в 2012 году день голосования был проведен в конце первой весенней недели - 4 марта.