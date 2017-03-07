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Министерство культуры Украины основало фестиваль современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Событие стартует в сентябре-октябре 2017 года в «Мыстецьком арсенале» и будет происходить каждые два года на базе различных украинских институтов культуры.

«Стремясь, чтобы такой опыт получали другие институты, Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019 года) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины», - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить в формате биеннале.

Программа фестиваля 2017 будет состоять из двух частей. Первая - конкурсные работы молодых художников. Вторая - выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства. Кроме того, в рамках фестиваля планируется осуществить специальный проект, пространством для которого станет помещение Министерства культуры Украины.

Прием заявок на участие в фестивале планируется объявить не позднее апреля 2017 года.

ForUm

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