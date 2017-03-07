В течение 2016 года среди 1 млн 270,4 тыс. человек, которые имели статус зарегистрированного безработного, незначительно преобладали женщины, доля которых составила 52,8% или 671,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Как сообщил и.о. председателя Госслужбы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко, по направлению государственной службы занятости в течение 2016 года получили работу 337,0 тыс. женщин, а также 409,0 тыс. мужчин (всего 746 тыс. человек).

«Среди трудоустроенных женщин, каждая пятая получила работу в торговле и ремонте; 16,3% - в сельском хозяйстве; 15,2% - в перерабатывающей промышленности; 8,1% - в сфере государственного управления и обороны. Всего, в прошлом году было трудоустроено 746 тыс. человек. Нам важно, чтобы каждый украинец работал в достойных условиях, независимо от пола. Средний возраст лиц, которые имели статус безработного на 1 января 2017 года, составил - 40 лет, как среди женщин, так и среди мужчин», - отметил Ярошенко.

По его словам, профориентационные услуги за 2016 год получили 636,7 тыс. безработных женщин и 578,1 тыс. мужчин. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда к профессиональному обучению по направлению Государственной службы занятости было привлечено 78,8 тыс. безработных женщин и 87,8 тыс. мужчин.

С целью временного трудоустройства и получения материальной поддержки для лиц, ищущих работу и безработных, местными органами власти вместе со службой занятости, организуются оплачиваемые общественные и другие работы временного характера. В течение 2016 года в таких работах приняли участие 119,7 тыс. женщин и 114,0 тыс. мужчин.

По состоянию на 1 января 2017 года количество зарегистрированных безработных среди женщин составило - 196,6 тыс. человек, среди мужчин - 194,2 тыс. человек.