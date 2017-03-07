Во вторник, 7 марта, в 03:49 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса «Vega».

Об этом сообщает пресс-служба Южмаша.

«Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» и изготовлен госпредприятием «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», - отмечается в сообщении.

Ракета-носитель вывела на орбиту спутник Sentinel-2B согласно европейской программе глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus. Данный космический аппарат стал четвертым в рамках проекта Copernicus.

Пуск является девятым по программе «Vega» и первым в 2017 году.

На странице Президента Петра Порошенко в Facebook опубликовано видео пуска ракеты.