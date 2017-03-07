Украина вошла в топ-3 стран, поставляющих аграрную продукцию в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«С начала действия Соглашения о ЗСТ с ЕС прошло больше года. За этот год мы видим положительные тенденции в торговле Украины с ЕС. Это подтверждается и статистикой. При общем падении нашего экспорта, темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста – более 3%. Украина вошла в топ-3 стран, которые кормят Европейский Союз, то есть поставляют аграрную продукцию», - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Руководитель экономического отдела European Union in Ukraine Николас Бердж отметил, что Украина должна более тщательно работать над своим законодательством и привести свои стандарты в соответствие с европейскими.

«Тогда дверь на европейские рынки откроется гораздо быстрее», - сказал Бердж.