Совет принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс о границах, чтобы усилить контроль в отношении соответствующих баз данных на внешних границах. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В пресс-службе отметили, что изменения обязывают государств-членов проводить «систематические проверки в отношении соответствующих баз данных по всем лицам, в том числе тех, кто пользуется правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС (т.е. граждан и членов их семей, не являющихся гражданами ЕС ЕС), когда они пересекают внешние границы».

Законодательные изменения касаются всех внешних границ (авиационные, морские и сухопутные границы) и контроля как на въезде, так и на выезде с ЕС. «Проверки должны разрешить государствам-членам убедиться в том, что эти лица не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью», - сказано в сообщении, сообщает УНИАН.

Однако, если систематическая проверка баз данных может привести к замедлению транспортных потоков на границе с морским или наземным транспортом, государства-члены имеют право проводить только целевые проверки в отношении баз данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью, международными отношениями государств-членов или не будет представлять угрозу для здоровья населения.

Относительно воздушных границ государства-члены могут только проводить целевые проверки по базам данных в течение переходного периода 6 месяцев с момента вступления в силу правил. Этот срок может быть продлен до 18 месяцев, в исключительных и конкретных случаях, когда имеются инфраструктурные трудности, требующие более длительного периода времени, чтобы внести необходимые изменения.

Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила.

Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу в течение 20 дней со дня публикации.