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Руководитель департамента внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет заявил о намерении подать в отставку.  

«Государственный обвинитель при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Насирову подчеркнул, что одним из рисков, почему на время следствия он должен быть под стражей, является то, что я знаком с ним со школы и если он будет на свободе, то сможет со мной общаться и через меня влиять на сотрудников ГФС, что делает невозможным объективность следствия», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шеремета, чтобы избежать такого риска, он публично дал слово государственному обвинителю уволиться с должности руководителя внутренней безопасности ГФС Украины.

«Я только за обеспечение объективности и установления истины по делу», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 2 марта детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн.

В ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.
ForUm

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