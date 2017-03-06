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Генеральная прокуратура совместно с Госфинмониторингом заблокировали снятие ареста со счетов в Международном инвестиционном банке сына экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло - ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка», – отметила она.

«Благодарны неравнодушным сотрудникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде. Подробности - во вторник», – подчеркнула Сарган.

Напомним, 2 марта Печерский районный суд Киева снял арест с 169,1 млн гривен на счетах Международного инвестиционного банка, принадлежащих Всеукраинскому банку развития Александра. Януковича

 
ForUm

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