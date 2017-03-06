Вооруженные силы Украины готовы совершенствовать процессы планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщает пресс-служба Минобороны.
Как подчеркнул министр, руководство государства и оборонного ведомства с самого начала агрессии Российской Федерации уделяет первоочередное внимание обеспечению норм международного гуманитарного права и прав человека в Украине.
«Вооруженные силы Украины открыты для дискуссии, конструктивной критики и готовы совершенствовать процессы планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Соблюдение Вооруженными силами Украины права вооруженных конфликтов находится под постоянным контролем», - подчеркнул он.
По словам министра обороны, проводятся регулярные тренинги личного состава по вопросам соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права при планировании и применении войск в вооруженных конфликтах. Особое внимание уделяется подготовке представителей Военной службы правопорядка, юридических служб всех уровней, сержантского состава, подразделений гражданско-военного сотрудничества, военных медиков, журналистов, капелланов и тому подобное.
Он отметил, что к этим мерам привлекается личный состав подразделений, которые выводятся из районов непосредственного проведения антирерористичнои операции на восстановление, а также тех, которые планируются к направлению в район проведения АТО.
В этом контексте министр обороны сообщил об открытии в ближайшее время в Национальном университете обороны Украины специализированного класса, где на постоянной основе слушатели будут изучать нормы и принципы международного гуманитарного права.
Полторак также отметил, что в настоящее время разрабатываются изменения в Боевого устава Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в части по урегулированию военного присутствия в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры.
«Именно представители Вооруженных сил Украины вели переговоры и обеспечивали безопасность персонала, осуществлявшего восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции после прекращения ее работы вследствие обстрелов», - отметил Полторак.
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