также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 20
Сущенко перевели в камеру к российскому националисту 12
Перед Новым годом ГосЧС перейдет на усиленный режим работы 6
В Украине долги по зарплате превысили 2 миллиарда 12
СБУ запретила въезд российскому рэперу 79
В текущем году в Украину не пустили 6 тысяч россиян 13
Продюсер «Евровидения» в Украине: Математически проект убыточен 34
В зоне АТО ликвидировали «конверт» с оборотом в 100 миллионов 24
В Донецкой области отстроили еще один взорванный НВФ мост 26
ТРК «Украина» внепланово проверят из-за запрещенного сериала 82
У полиции Ривненщины – новый начальник 51
Дело экс-чиновника «Электротяжмаша» передали в суд 15
Руководитель «Х-фактора» о победе россиянина: Зрители оценивают человека и его талант 178
Госпогранслужба не будет в следующем году призывать на срочную службу 20
СМИ: «ДНР» передала Украине почитательниц «русского мира» 208
Турчинов прогнозирует провокации на Донбассе во время праздников 62
Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных территорий 125
За год в Украине переименовали 51 тысячу улиц и снесли 1,3 тысячи памятников Ленину 25

Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

Об этом заявила так называемый уполномоченный по правам человека «ДНР» Дарья Морозова, сообщает ДАН.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, «ДНР» это цифра «494 на 41», и «196 на 6» — это со стороны «ЛНР», — сказала она.

Напомним, ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках у членов незаконных вооруженных формирований находятся 109 граждан Украины, 495 считаются пропавшими без вести.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Ботинки зимние