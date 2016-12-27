Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

Об этом заявила так называемый уполномоченный по правам человека «ДНР» Дарья Морозова, сообщает ДАН.

«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, «ДНР» это цифра «494 на 41», и «196 на 6» — это со стороны «ЛНР», — сказала она.

Напомним, ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках у членов незаконных вооруженных формирований находятся 109 граждан Украины, 495 считаются пропавшими без вести.