В списке лиц, которых хотят получить ОРДЛО в обмен на пленных украинцев, находятся почти две сотни людей, пожелавшие остаться на подконтрольной украинской власти территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Надеюсь, на этой неделе представители миссии ООН по правам человека начнут фиксировать заявления тех, кто есть в списках ОРДЛО, но хочет остаться на контролируемой украинской властью территории. Мы больше месяца вели тяжелые переговоры об этом и в Минске, и с гуманитарными организациями. Надеюсь, сейчас начнется фактическая работа, и от того, насколько быстро пройдет этот этап, зависит вопрос освобождения заложников и дата», – отметила она.

По словам Геращенко, для освобождения наших ребят ОРДЛО требует, чтобы международные гуманитарные миссии засвидетельствовали эти отказы и при этом категорически против привлечения Международного Красного Креста к вопросу освобождения заложников (хотя именно эта организация имеет наибольший опыт и признана мониторинговой миссией). «Мы – за максимальное ускорение всех процессов, тогда можно будет выйти на дату увольнения», – подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что на сегодняшний день в списке СБУ находятся 113 украинцев, удерживаемых на неподконтрольной Украине территории, а ОРДЛО подтверждают только 47. «Мы же знаем местонахождение 59», – отметила она.

«В Минске украинская сторона в очередной раз поднимала вопрос корректности информации, которую дают ОРДЛО. Например, год мы разыскивали человека, подавая во всех списках, и ее нам не подтверждали, а выяснилось, что этот человек в Макеевской колонии. Есть и более странные истории, но о них в другой раз», – подытожила Геращенко.

Как сообщалось, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» согласились провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».