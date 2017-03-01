также в разделеОбщество
В Чернобыльской зоне заметили краснокнижную птицу
НАБУ предложило уволить директора «ЗТМК» 8
Завтра суд изберет меру пресечения Чаусу 7
Судье из «ДНР», выносившей смертные приговоры украинцам, грозит 15 лет тюрьмы 27
В Запорожье пройдет митинг в поддержку пенсионера, обвиняемого в убийстве живодера 60
НАБУ готовит документы для экстрадиции Чауса 10
Факты «национализации» в ОРДЛО пополнят иски Украины против РФ 22
В Авдеевке заканчивается питьевая вода 48
МВД создает подразделение женщин-полицейских 20
В Тернопольской области на ремонте дорог «отмыли» 2,5 миллиона 20
В Госдуме призывают телевизионщиков бойкотировать «Евровидение» в Киеве 34
В «ДНР» заявили о захвате 40 украинских предприятий 111
Посольство просит белорусского министра назвать признаки терроризма у Жадана 30
САП будет требовать от Молдовы экстрадиции Чауса 16
НВФ вернули ОБСЕ беспилотник, но стерли данные 21
Прокурор: Чаус сдался сам 70
Судью Чауса задержали в Молдове 63
В «ДНР» заявили о задержании украинской шпионки 61

В списке лиц, которых хотят получить ОРДЛО в обмен на пленных украинцев, находятся почти две сотни людей, пожелавшие остаться на подконтрольной украинской власти территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Надеюсь, на этой неделе представители миссии ООН по правам человека начнут фиксировать заявления тех, кто есть в списках ОРДЛО, но хочет остаться на контролируемой украинской властью территории. Мы больше месяца вели тяжелые переговоры об этом и в Минске, и с гуманитарными организациями. Надеюсь, сейчас начнется фактическая работа, и от того, насколько быстро пройдет этот этап, зависит вопрос освобождения заложников и дата», – отметила она.

По словам Геращенко, для освобождения наших ребят ОРДЛО требует, чтобы международные гуманитарные миссии засвидетельствовали эти отказы и при этом категорически против привлечения Международного Красного Креста к вопросу освобождения заложников (хотя именно эта организация имеет наибольший опыт и признана мониторинговой миссией). «Мы – за максимальное ускорение всех процессов, тогда можно будет выйти на дату увольнения», – подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что на сегодняшний день в списке СБУ находятся 113 украинцев, удерживаемых на неподконтрольной Украине территории, а ОРДЛО подтверждают только 47. «Мы же знаем местонахождение 59», – отметила она.

«В Минске украинская сторона в очередной раз поднимала вопрос корректности информации, которую дают ОРДЛО. Например, год мы разыскивали человека, подавая во всех списках, и ее нам не подтверждали, а выяснилось, что этот человек в Макеевской колонии. Есть и более странные истории, но о них в другой раз», – подытожила Геращенко.

Как сообщалось, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» согласились провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние