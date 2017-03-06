Завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого «министра строительства и ЖКХ» «ДНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в период с ноября 2014-го по сентябрь 2015 года 70-летний житель Донецка В. Рассадников, вступив в ряды «ДНР» и заняв указанную должность, выдавал псевдодокументы незаконного учреждения, в частности, о формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, назначал и увольнял руководителей предприятий, контролировал финансово-экономическую деятельность отдельных отраслей жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в лояльных к НВФ СМИ он активно освещал деятельность возглавляемого им учреждения и пропагандировал идеи «ДНР».

«Таким образом правонарушитель обеспечивал реализацию задач политического блока террористов «ДНР» путем выполнения возложенных на «министерство» полномочий, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно - участие в террористической организации», – отмечается в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Поскольку пособник НВФ находится на временно оккупированной территории, его ожидает заочное осуждение.

С санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в октябре прошлого года Генеральная прокуратура начала процедуру заочного осуждения в отношении гражданина Украины – так называемого министра обороны «ДНР», который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).