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Во Франции надо не допустить к власти националистов из «Национального фронта», считает президент страны Франсуа Олланд.

Об этом он заявил в интервью нескольким европейским СМИ, в частности польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщает Укринформ.

«По моему мнению, в завершение каденции (президента Франции. — Ред.) надо сделать все возможное, чтобы Франция не была ответственной за этот сценарий (триумф националистов в Европе. — Ред.)», — подчеркнул Олланд.

Он назвал приход к власти националистов во Франции «реальной угрозой», поскольку крайние правые силы за последние 30 лет никогда не были настолько сильны в стране.

«Но Франция не сдастся. Граждане страны отлично понимают, что от голосования 23 апреля и 7 мая зависит судьба не только их страны, но и европейского проекта в целом», - сказал Олланд.

Он подчеркнул, что если кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен выиграла бы выборы во Франции, то сразу был бы запущен процесс выхода страны из еврозоны и из ЕС в целом.

«Такую цель ставят перед собой популисты всех европейских стран: выйти из ЕС и закрыться от мира. Их замысел — это барьеры и границы, которые плотно охраняются», — подчеркнул он.

Напомним, недавно лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен заявила, что не считает Россию угрозой Европе.
ForUm

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