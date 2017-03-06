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За реализацию каждой успешной электронной петиции, которая набрала более 10 тысяч голосов, должно отвечать конкретное лицо, согласно новому положению о порядке подачи и рассмотрения электронных петиций, утвержденному 9 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на секретаря Киевсовета Владимира Прокопива.

Он отметил, что обратился к мэру по определению ответственных должностных лиц за обработку электронных обращений.

«Теперь петиции к городским властям будут рассматривать и реализовывать по новой, более эффективной процедуре. Согласно новому положению, Киевский городской председатель определяет ответственных должностных лиц. Это может быть первый заместитель, заместитель или руководитель аппарата горгосадминистрации. Здесь хочу подчеркнуть – наша задача не только воплощать в жизнь новые успешные петиции. Надо реализовать и те обращения, которые больше года просто никуда не движутся из-за бюрократических процедур. Поэтому обратился к мэру, чтобы как можно скорее назначить ответственных и за те петиции, о которых почему-то подзабыли», - сказал Прокопив.

Сейчас на рассмотрении находятся 27 поддержанных петиций.

На сегодняшний день определяют лиц, отвечающих за воплощение этих инициатив в жизнь.
ForUm

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