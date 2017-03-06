Украинский природный газ, поставляемый населению, соответствует стандартам качества.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заведующий лабораторией Укрметртестстандарта Евсей Левбарг, сообщает Укринформ.

«Исходя из тех данных, которые мы получили, видно, что никаких отклонений мы не увидели», - сказал Левбарг.

По его словам, контроль осуществлялся по трем параметрам.

«Контроль проводился в этом году. Содержание метана - от 90 до 96%, это нормальный состав природного газа», - отметил эксперт.

В свою очередь пресс-секретарь ПАО «Укртрансгаз» Максим Билявский заявил, что ни в одной области Украины теплота сгорания газа не ниже установленных норм.

«Кроме того, у «Укртрансгаза» нет никаких приборов, которые бы могли изменить качественный состав газа, о чем говорится в одном из мифов, который распространяется среди населения», - отметил Билявский.