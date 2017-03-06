В 2017 году в детских садах и школах увеличится стоимость питания. Об этом 44.ua рассказала начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования КГГА Елена Бохно.

«Цены на продукты питания растут и торги проводятся по реалиям этого года. По предварительным подсчетам, в 2017 году стоимость питания в ДОУ (дошкольных учебных заведениях. - Ред.) на одного ребенка в день увеличится в среднем по городу на 10%, в школах - на 6%», - сказала Бохно.

По ее словам, стоимость питания ребенка в детских садах теперь будет составлять 33,61 грн в день, из них 23,53 грн - родительская плата. На питание школьников начальных классов родители теперь должны выложить 12,63 грн, учеников 5-11 классов - 16,11 грн.

Отметим, что от платы за питание освобождаются дети-сироты, из малообеспеченных семей, а также дети бойцов АТО и киевлян, которые погибли во время участия в Революции Достоинства. Кроме того, скидка на 50% за питание детей предусмотрена для многодетных семей.