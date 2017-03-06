За прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 100 обстрелов, двое военных ранены, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении, из 122 мм артиллерии, танков, минометов и БМП НВФ обстреливали Луганское.

«Танки НВФ неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке и Песках. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Майорскому, Новгородскому, Троицкому, Невельскому, Опытному, Песках и Зайцево. Из БМП вели огонь по Луганскому, а по Невельскому работал снайпер», - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино. БМП и танки противника вели огонь по Водяному, Марьинке и Широкино. Кроме того, позиции в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, а из гранатометов – в Тарамчуке.

На луганском направлении - из 120 миллиметровых минометов обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую, Попасную.