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Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен оставаться в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела, заявил его адвокат Александр Лисак, сообщает 112 Украина.

«Роман Насиров остается в суде. Суд по нашей информации должен быть сегодня. И мы будем настаивать, чтобы суд проходил здесь (Соломенский районный суд Киева ). Другого варианта у нас нет… Так как он находится здесь, значит здесь будут рассматривать дело… Мы официально заявим, чтобы дело рассматривалось в этом суде», – сказал журналистам адвокат Насирова.

По словам защитника, точной информации о времени заседания пока нет. «Эту информацию должна будет сообщить в телефонном режиме пресс-секретарь суда», - отметил Лисак.

На данный момент неизвестно, кто из судей будет рассматривать дело Насирова. «Сначала рассмотрят отвод судьи, а уже после этого дело по сути», - подчеркнул адвокат.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко заявила, что суд рассмотрит вопрос об отводе судьи и определении меры пресечения Насирову в понедельник, 6 марта.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. Они находятся там до сих пор.

 
ForUm

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