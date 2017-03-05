Активное участие в «судебном шоу» «НАБУ-САП против Насирова» народного депутата Андрея Журжия вызвано желанием «похоронить» доказательства его уклонения от уплаты налогов, которыми располагает ГФС. Об этом в своем блоге на «Обозревателе» написал журналист Юрий Смирнов.

«Спецназ НАБУ даже пропустил Журжия в клинический корпус больницы им. Стражеско (где проводился осмотр главы ГФС), хотя другим нардепам туда путь перекрыли. Почему у Журжия такая преференция и вообще: чем он так мотивирован к участию в шоу? Все на поверхности. Журжий в течение последних месяцев был стационарным критиком работы ГФС и Романа Насирова в Верховной Раде. Случилось это после того, как народный депутат Арьев обнародовал информацию о причастности коллеги Журжия к возможному уклонению от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в крупных размерах, а также легализации (отмывания доходов, полученных преступным путем) в должности директора ООО «Группа компаний «Инвестиционные партнеры».

Как поясняет журналист, Журжий был не только должностным лицом, но и основателем этой структуры, а его жена также была руководителем и главным бухгалтером этой компании. После обращения Арьева с запросом о проверке достоверности информации в ГФС, стало известно о том, что из фактических доходов компании «Инвестиционные партнеры» размером 326, 5 миллиона гривен в 2012 году не были должным образом уплачены налоги.

Также по информации журналиста, Журжий в финансовой отчетности за 2012 год забыл указать сделку по продаже своей компании ООО «ГК «Инвестиционные партнеры», а точнее 70% корпоративных прав на сумму 298, 15 млн. гривен. Подобное происходило и в 2013 году с продажей акций, в том числе по заниженной цене, неверным оформлением деклараций. В декларацию за 2013 были внесены ложные сведения, которые позволили занизить налог на доходы физических лиц на сумму 1,877 млн. гривен.

«Похоже, мы имеем дело с сокрытием гражданином Журжием и подконтрольных ему СХД отдельных направлений своей финансово-хозяйственной деятельности, уклонением от уплаты налогов, а также отмыванием доходов. Очевидно, злоупотребляя служебным положением, он внес недостоверные данные в налоговую отчетность и скрыл соответствующую информацию о полученных доходах, также получив льготы по налогообложению путем предоставления заведомо ложной информации органам ГФС. Не страх ли, что его сделки будут разоблачены, а депутатский иммунитет перед законом рано или поздно закончится, подтолкнул Журжия на открытую войну с главой ГФС?», - отметил журналист.