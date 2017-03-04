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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области коммерческую структуру, которая финансировала незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Одно из коммерческих предприятий региона, которые занимается производством и реализацией продовольственных товаров, систематически переправляло часть неучтенной выручки наличными главарям террористической организации «ДНР», - заявили в ведомстве.

Оперативники спецслужбы провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В результате следственных действий правоохранители изъяли более трех миллионов гривен наличных, золотые слитки на более 3,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенные к IP-адресу «Donetsk, Russian Federation», которые использовались для финансовых сделок.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из руководителей предприятия и посредника. Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к ответственности всех причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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