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В пятницу, 3 марта, около 20:30 во дворе одного из домов по проспекту Независимости в Житомире возник конфликт между жителями, в ходе которого один из мужчин применил устройство для отстрела резиновых пуль.

Как сообщает отдел коммуникации полиции облполиции, в результате телесные повреждения получил 31-летний житель Житомира. Полицейские изъяли на месте происшествия травматический и стартовый пистолеты.

Установлено, что во дворе многоэтажки возник конфликт из-за парковки автомобиля. 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов из устройства для отстрела резиновых пуль, в том числе в сторону оппонента. В результате тот получил травмы в виде повреждения левого локтевого сустава и поясничного отдела позвоночника.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

В то же время на месте был задержан его обидчик, военнослужащий. У него изъято зарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль и стартовый пистолет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет.

По данным  Житомир.info, злоумышленник является сотрудников военкомата.

«Водитель 1989 года рождения, житель Житомира, который проживает в доме по указанному адресу, парковал во дворе свой автомобиль Geely. Неподалеку стояли два человека – мужчина и женщина, которым не понравилась его манера парковки. Между ними возник спор по этому поводу. Водитель, предварительно, достал предмет, похожий на оружие, то есть пистолет для отстрела резиновых пуль, и совершил выстрелы в мужчину. Кроме того, нанес удар в лицо женщине. Оба пострадавших госпитализированы. Как выяснилось, водитель автомобиля оказался сотрудником военкомата. Разрешение на ношение и хранение оружия лицо имело», - прокомментировали в пресс-службе патрульной полиции города Житомира.
ForUm

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