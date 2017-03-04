Фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде не принимала и не планирует принимать каких-либо заявлений по делу Романа Насирова. Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы.
«Фракция «БПП» не готовила и не планирует готовить каких-либо заявлений, обращений и т.д. от имени фракции, которые могут расцениваться или трактоваться как политическое давление на расследование, в частности, относительно выдвижения подозрения председателю Государственной фискальных служб Роману Насирову», - говорится в нем.
В «БПП» не исключили, что отдельные члены парламента, в том числе и фракции могут делать собственные обращения относительно дела Насирова.
«Однако любые инициативы отдельных депутатов фракции нельзя расценивать как позицию фракции. Фракция все свои решения принимает на заседаниях, и только после их поддержки большинством членов фракции они выносятся на публичный уровень», - заявили в «БПП».
«Фракция партии «Блока Петра Порошенко» не будет принимать каких-либо заявлений или обращений, которые могут помешать проведению прозрачного и законного расследования коррупционных деяний и препятствовать в установлении законности, привлечении к ответственности должностных лиц, политиков-участников схем незаконного обогащения, независимо от того, какую бы они должность ни занимали, или к какой политической партии они бы не принадлежали», - резюмировали в политсиле.
Ранее СМИ сообщили, что депутатам фракции БПП предлагают принять обращение к Президенту, премьеру и генеральному прокурору с призывом немедленно вмешаться в ситуацию с «давлением» на главу ДФС Романа Насирова.
2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.
Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.
По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.
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