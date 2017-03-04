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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 115 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Так, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Новогригорьевку, Новониколаевку и Лебединский, а из минометов – Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино. Также по Широкино и Водяном неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применялись по Водяном, Новотроицком, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяном и Новотроицком огонь вел и снайпер.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии, а также танка НВФ вели огонь по Крымскому и Троицком. Из минометов обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасную и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.

На донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке, шахте Бутовке, Троицком, Песках, Верхнеторецком, Невельском, Опытном, Зайцево, Луганском.

 
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