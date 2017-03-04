Евросоюз продлил на год персональные ограничительные меры, введенные против 15 бывших украинских чиновников, исключив из этого списка бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.

Об этом говорится в опубликованном в субботу решении Совета ЕС, сообщает Укринформ.

В документе указано, что соответствующее решение от 2014 года (относительно введения санкций – ред.) должно быть дополнено положением об исключении из него Юрия Владимировича Иванющенко.

Напомним, накануне Совет ЕС продлил до 6 марта 2018 года замораживание активов 15 лиц, ответственных за незаконное присвоение государственных активов Украины или за злоупотребление властью, что привело к потере государственной собственности.

Список возглавил экс-президент Виктор Янукович.

Кроме него, под санкции попали: бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын экс-народный депутат Артем Пшонка; бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов; экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, сын экс-президента Александр Янукович, экс-народный депутат Сергей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр образования Дмитрий Табачник.