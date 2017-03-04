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В субботу, 4 марта, в работе киевского метрополитена возможны изменения. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк).

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - отмечается в сообщении.

Матч на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00.
 
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