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В Кременчуге мужчина сделал надпись красной краской на стеле Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.

Об обнаружении надписи сегодня утром сообщили работники коммунальных служб.

Благодаря камерам видеонаблюдения установлено, что надпись была сделана около 02:00 неизвестным мужчиной 50-60 лет.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Коммунальные службы уже ликвидировали надпись.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в октябре прошлого года в Кременчуге неизвестные нарисовали свастику на стеле Героев Небесной сотни.
ForUm

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