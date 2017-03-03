В Кременчуге мужчина сделал надпись красной краской на стеле Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции.
Об обнаружении надписи сегодня утром сообщили работники коммунальных служб.
Благодаря камерам видеонаблюдения установлено, что надпись была сделана около 02:00 неизвестным мужчиной 50-60 лет.
Все обстоятельства происшествия выясняются. Коммунальные службы уже ликвидировали надпись.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в октябре прошлого года в Кременчуге неизвестные нарисовали свастику на стеле Героев Небесной сотни.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время