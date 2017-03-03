Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров официально задержан. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«2 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали председателя Государственной фискальной службы Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»)», - отмечают в Бюро.

В ведомстве пояснили, что подозреваемого не перевели в учреждения временного содержания в связи с информацией о якобы резком ухудшении состояния здоровья.

«Однако, в соответствии с процессуальным законодательством, он считается официально задержанным. У его палаты дежурят работники НАБУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, обыски по месту жительства и работы подозреваемого завершились в 5 утра 3 марта. «Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Позже детективы НАБУ зачитали главе ГФС Роману Насирову в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.