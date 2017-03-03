Управляющему делами Национальной академии наук Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях на сумму более 21 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что подозрение сообщено согласно ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества, в нарушение норм действующего законодательства Украины и своих служебных полномочий, подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины, расположенной на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины в результате злоупотреблений служащим академии нанесен ущерб на сумму более 21 млн гривен.

Сейчас в суд направлено ходатайство об отстранении чиновника от занимаемой должности.