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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на вещание «Радио Вести» в Киеве. Об этом сообщают Вести.

«Хватит играться в игры, мы сегодня должны утвердить решение, а дальше, как было правильно замечено, перейдем в плоскость судебных решений. Но думаю, общество одобрит наше решение, с которым мы уже тут определились», - заявила председательствующая на заседании Нацсовета Ольга Герасимюк перед голосованием.

Зачитав решение Нацсовета, она вынесла на голосование вопрос «Отказать в продлении срока лицензии на вещание в городе Киеве». За решение о непродлении проголосовали все шесть членов регулятора.
ForUm

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