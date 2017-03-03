Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранения его от должности. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщается на официальной странице ведомтсва в Facebook.

«Расследование «газового дела» Онищенко требует установления и привлечения к ответственности всех участников схемы незаконного обогащения, а прежде всего его организаторов и бенефициаров - председателя ГФС уже допрашивали в рамках этого производства. Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств, поэтому прокурором вчера было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий», – отметил он.

По словам Холодницкого, как только начались следственные действия вчера днем, председатель ГФС «мгновенно оказался на лечении в «Феофании». «Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников «газового дела» мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насиров меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности. Сейчас детективами НАБУ по поручению процессуального руководителя готовятся соответствующие ходатайства в суда», – подчеркнул он.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

По данным САП, в течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло нанесение государству, подтвержденного заключением эксперта, ущерба в размере около 2 млрд гривен.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.