Состояние главы Государственной фискальной службы Романа Насирова ухудшилось, ему делают операцию.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на адвоката.

«Только что нам звонил адвокат Насирова и сообщил, что его состояние ухудшилось и он сейчас находится в операционной, ему делают операцию», - сказала корреспондент телеканала.

Она отметила, что эта информация не подтверждена.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС и отстранения его от должности.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются

По мнению следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.