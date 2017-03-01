Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ захваченный ранее беспилотник без собранных данных. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

НВФ заявили, что якобы ведется расследование по факту обстрела наблюдателей.

«Боевики не назвали причастных к этому инциденту лиц, не сообщили, когда будет завершено это расследование. Вернули БПЛА, но не вернули собранные аппаратом данные наблюдения, которые вооруженные лица также забрали», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, члены НВФ обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник 24 февраля в Ясиноватой.