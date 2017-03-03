В сети появилось видео, как детективы Национального антикоррупционного бюро зачитывают подозрение главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, который находится в больнице «Феофания». Об этом сообщает Страна.

Насиров в момент вручения подозрения находился в роскошной больничной палате, которая похожа на номер в дорогом отеле.

Адвокаты уверяют, что во время зачитывания подозрения глава ГФС находился в безсознательном состоянии.

«А кому вы зачитываете? Человек без сознания», - сказал кто-то из врачей.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Позже детективы НАБУ зачитали главе ГФС Роману Насирову в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.