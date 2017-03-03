Вчера, 2 марта, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Вектор Банк» к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения ПАО «Вектор Банк» к категории проблемных.
Статьей 58 закона «О банках и банковской деятельности» установлена обязанность владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако, единственный владелец ОАО «Вектор Банк» не предоставил финансовую поддержку банку.
По данным статистической отчетности «Вектор Банк», остаток средств на корреспондентском счете в Национальном банке Украины является критически низким - по состоянию на 1 марта составлял 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения ПАО «Вектор Банк» к категории проблемных были выявлены факты неотражения ним в бухгалтерском учете документов клиентов, которые не выполнены в установленный законодательством срок. Таким образом, «Вектор Банк» неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.
Учитывая указанное и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 закона Украины «О банках и банковской деятельности» Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Национальный банк Украины отмечает, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн грн.
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