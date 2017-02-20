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Украине срочно нужно мощное оборонительное оружие. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы защищаем Украину и Европу от российской агрессии. И все мы знаем, что после Украины могут пострадать другие страны», - сказал Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что Россия направляет на оккупированный Донбасс передовые системы вооружений, ввиду этого украинской армии «срочно нужно мощное оборонительное оружие».

Напомним, Порошенко заявил, что Украина не ожидает военной помощи от западных партнеров.

 
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