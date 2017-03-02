В рамках реформирования сервисных центров МВД планируется запустить новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения. Об этом во время брифинга заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба МВД.
По его словам, 2,5 тысячи вопросов по ПДД, из которых сформированы электронные билеты, разработала экспертная группа, в которую вошли представители профильных организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей, специалисты общественных организаций профильного направления и сотрудники Главного сервисного центра МВД.
Общественное обсуждение этих вопросов, которое стартовало сегодня, 2 марта, призвано исключить логические ошибки, а также сформировать билеты в соответствии с категориями водительских удостоверений. Подобное обсуждение пройдет в Украине впервые.
«Наша цель – сделать процесс изменений максимально прозрачным и прислушиваться ко всем советам. Соответственно, после подготовки и просмотра экзаменационных билетов по ПДД, мы решили открыть на один месяц тестовую версию на сайте Главного сервисного центра МВД. Все профильные эксперты и рядовые водители, смогут написать нам свои предложения», - сообщил Криклий.
Отмечается, что с сегодняшнего дня и в течение месяца на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины каждый желающий сможет посмотреть новые билеты по ПДД и высказать свои предложения. Для этого необходимо пройти тест по выбранной категории. А дальше, воспользовавшись кнопкой «Имею предложение до востребования», что появляется после каждого билета, в онлайн-форме оставить свои комментарии.
После месяца тестирования и проведения детального анализа всех предложений и писем, экспертная группа внесет коррективы и запустит в действие новые экзаменационные билеты.
Первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров отметил, что изменения ожидаются также и в практической плоскости сдачи экзаменов. Речь идет о введении фото- и видеофиксации для прозрачности процедуры.
В свою очередь член экспертной комиссии, представитель ГО «Всеукраинское партнерство ради безопасности дорожного движения» Александр Зерщиков убежден, что внедрение новых экзаменационных билетов необходимо, прежде всего, для безопасности участников дорожного движения.
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