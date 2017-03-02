Вооруженные люди захватили «Донбасс Арену» и базу клуба «Кирша» в оккупированном Донецке. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, сообщает пресс-служба клуба.



«Если говорить о «Донбасс Арене», на данный момент все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми. Технический персонал, офисные сотрудники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены – предотвращать, если вдруг возникнут, аварийные ситуации. Вы прекрасно понимаете, почему только этим людям разрешено входить на «Донбасс Арену», – отметил он.

Также, по информации Палкина, 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию СТБ «Кирша», вывели всех работников, опечатали все имущество, здания и сооружения, поставили свою охрану, и на данный момент база находится под полным контролем вооруженных людей.

«Если говорить об инфраструктуре футбольной академии, которая находится сегодня в Донецке, там тренируется около 200 ребят. Также были неоднократные попытки контакта с нашими людьми, работающими на этих объектах, со стороны представителей самопровозглашенной республики с целью каким-то образом повлиять на работу данных объектов. К счастью, пока все нормально. Дети продолжают тренироваться. Но если на наши рабочие процессы будет какое-то влияние, естественно, мы будем вынуждены приостановить учебно-тренировочный процесс», – сообщил он.

Напомним, 28 марта в оккупированном Донецке члены незаконных вооруженных формирований заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова.