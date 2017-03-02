Министерство обороны РФ закупает 49 тыс. полотнищ государственного флага для оформления гробов на сумму 25 млн рублей.

Всего же в 2017 году ведомство планирует потратить до 6,3 млрд рублей на ритуальные услуги: поддержание воинских захоронений, установку надгробий и памятников, сообщает «Газета.Ру».

Отмечается, что Минобороны РФ объявило тендер на закупку знамен, штандартов и эмблем для воинских частей и Генштаба, а также флагов для парка «Патриот». Как следует из закупочной документации, размещенной на сайте «Госзакупки», на эти цели ведомство готово выделить из бюджета 36,5 млн рублей. Однако большая часть этих средств — 25 млн рублей — будет потрачена на флаги для воинских ритуалов. В частности, на закупку 49 тыс. полотнищ государственного флага РФ для накрытия гробов.

Как рассказал изданию источник в одной из силовых структур, с ритуальными флагами и воинскими почестями хоронят не только военнослужащих, но и целый ряд других категорий граждан.

«Военное ведомство — это огромная структура. Есть много военных пенсионеров, ветеранов, которых также полагается хоронить с воинскими почестями, — поясняет собеседник. — Кроме того, далеко не всегда военнослужащие гибнут на поле боя.