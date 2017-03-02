В январе 2017 инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В январе 2017 инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении, что соответствовало прогнозу Национального банка, опубликованном в инфляционном отчете (январь 2017). Незначительное ускорение инфляции произошло в связи с увеличением производственных расходов, в частности на выплату заработной платы, ростом сырьевых цен на мировых рынках, в том числе на нефть и продукты питания, ослаблением гривни в конце 2016 и в первой половине января 2017 года», – говорится в сообщении.

В феврале 2017 года, по оценкам Национального банка, инфляция в годовом измерении продолжила ожидаемо ускоряться, преимущественно вследствие эффекта базы сравнения.

«Повышение цен на товары украинского экспорта на мировых рынках вместе с постепенным ростом предложения валюты от экспорта способствовали стабилизации ситуации на валютном рынке во второй половине февраля. Более того, если в январе Национальный банк преимущественно продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, то в феврале он компенсировал эти январские расходы. В результате, чистая покупка иностранной валюты Национальным банком с начала года была положительной», – подчеркнули в НБУ.

Регулятор отмечает, что экономика Украины продолжает восстанавливаться, в том числе с учетом благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса. Об этом свидетельствует дальнейший рост индекса производства базовых отраслей.

В свою очередь, подчеркивают в НБУ, оживление экономической активности продолжает стимулировать рост спроса на рабочую силу. «Под влиянием этого фактора, а также вследствие повышения минимальной заработной платы, реальная заработная плата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении. Как и ожидалось, это создает предпосылки для восстановления давления на цены со стороны потребительского спроса», – сообщили в Нацбанке.

Национальный банк считает реалистичным достижение целей по инфляции в 2017 и 2018 годах (8% +/- 2 п.п. и 6% +/- 2 п.п. соответственно). Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в ​​течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в IV квартале 2017 года.

«Ожидаемое давление на цены со стороны спроса будет сдерживаться за счет проведения Национальным банком взвешенной денежно-кредитной политики. В то же время, с момента предыдущего решения по монетарной политике, возросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, что является дополнительным аргументом для Национального банка пока воздержаться от смягчения монетарной политики», – говорится в сообщении.

Напомним, председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер заявил, что инфляция в январе текущего года составила 1,1%.