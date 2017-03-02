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Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к камерам видеонаблюдения на здании Верховной Рады в досудебном расследовании по производству о превышении полномочий правоохранителями в ноябре 2013 - феврале 2014 года, что привело к массовым жертвам среди активистов Евромайдана.

Об этом говорится в определении суда от 23 февраля, внесенном в Единый реестр судовых решений под номером 757/10772/17-к, сообщает 112 Украина.

Суд предоставил следователям доступ к камерам наружного видеонаблюдения Рады, к устройствам, на которые осуществляется запись изображения с указанных камер, к техническому оборудованию и программному обеспечению, с помощью которого осуществляется управление указанными камерами.

Также разрешен доступ к оборудованию и программному обеспечению, с помощью которого возможно установить местонахождение, наименование, типы и виды серверов, а также каналы связи, IP-адреса, по которым транспортируются данные к серверам с каждой камеры наблюдения.

Следователи получили доступ к документам, которыми определены лица, ответственные за систему видеонаблюдения, к журналам учета входящей и исходящей документации аппарата парламента за период с 30 ноября 2013 года по настоящее время.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура заявила, что в 2014 году Министерство внутренних дел закупило у России спецсредства для разгона активистов Майдана на основании рапорта бывшего тогда начальником департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна.
ForUm

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