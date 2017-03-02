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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видео, снятое киевлянами, на котором он толкает автомобиль, выкатившийся на проезжую часть ул. Сагайдачного.  

«Вчера в 8 утра возвращался с эфира на 1+1, ехал по ул. Сагайдачного и увидел, что на противоположной стороне, на середине второй полосы, стоит машина без водителя. Все авто сигналят, объезжают и едут дальше. Пришлось остановиться, выйти и с помощью парня из соседнего кафе затолкать автомобиль на обочину и подпереть колесо камнем», - рассказал Кличко.

Мэр допустил, что водитель оставил автомобиль на нейтралке, он и выкатился. «Хорошо, что не привело к аварии», - добавил Кличко.
ForUm

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