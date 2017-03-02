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Народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Леонид Козаченко опроверг информацию о полетах в Москву. Об этом пресс-служба политсилы.

«Информация, обнародованная нардепом из фракции «Народного фронта» Викторией Сюмар о ряде парламентариев, которые, вероятно, через Минск, постоянно летают в Москву, неточная», - сказал Козаченко.

Он отметил, что летал в Минск как председатель межпарламентской комиссии Украина-Иран.

«Меня обвинили в том, что я якобы за два года, несколько раз летал в Москву, но дело в том, что я туда не летал. Я летал в Минск и как председатель межпарламентской комиссии Украина-Иран, через столицу Беларуси отправлялся рейсом в Иран. Это удобный рейс. Один раз посещал сам Минск и три раза был в Иране транзитом через Минск. А тут, смотрю, на странице Сюмар в Facebook написано, что якобы летаю в Москву», – отметил нардеп.

Козаченко добавил, что эту информацию легко проверить, так как у него есть билеты «Киев-Тегеран» по маршруту через Минск.

Он также отметил, что обратился к Сюмар с требованием опровергнуть данную информацию.

Напомним, в конце февраля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, член фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар опубликовала список народных депутатов, которые якобы регулярно посещают Москву в условиях войны с Россией.

Позже нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Билозир опровергла информацию о ее поездках в Москву.
ForUm

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