В Полтавской области по решению суда задержаны грузовики со львовским мусором.
«5 грузовых автомобилей, остановленных накануне полицией Кременчугского района, уже задержаны на основании решения суда и хранятся на территории одного из заводов», - сообщает пресс-служба облполиции.
Еще несколько автомобилей находятся под охраной.
Вчера, 1 марта, на территории Белецковского сельсовета полиция остановила грузовики, заполненные мусором.
Напомним, Кременчуг выставит Львову счет за уборку и утилизацию выгруженного под городом мусора.
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