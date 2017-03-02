В Полтавской области по решению суда задержаны грузовики со львовским мусором.

«5 грузовых автомобилей, остановленных накануне полицией Кременчугского района, уже задержаны на основании решения суда и хранятся на территории одного из заводов», - сообщает пресс-служба облполиции.

Еще несколько автомобилей находятся под охраной.

Вчера, 1 марта, на территории Белецковского сельсовета полиция остановила грузовики, заполненные мусором.

Напомним, Кременчуг выставит Львову счет за уборку и утилизацию выгруженного под городом мусора.