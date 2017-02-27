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Кременчуг выставит Львову счет за уборку и утилизацию выгруженного под городом мусора. Об этом заявил сегодня на еженедельном аппаратном совещании мэр Виталий Малецкий, сообщает пресс-служба горсовета.

Он напомнил о незаконной выгрузке на прошлой неделе мусора львовского происхождения в районе очистных сооружений КП «Кременчугводоканал» в Малой Кохновке и позже в Чикаловке.

По словам Малецкого, полиция благодаря видеокамерам, установленным на мостовом переходе через Днепр, установила номера автомобилей, которые разгрузили львовской мусор в Чикаловке.

Он также сообщил, что по этому вопросу разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, прислал ему фото с подтверждением факта происхождения мусора.

По словам Садового, выгрузить мусор могли недобросовестные водители тех организаций, с которыми заключены договоры на его утилизацию, и извинился перед жителями города.

Малецкий отметил, что львовский мусор уберут и вывезут на свалку кременчугские коммунальщики. Соответствующее поручение он дал начальнику УЖКХ Ивану Москалику. Счета за проведенную работу предъявят на оплату виновникам.

В горсовет Львова также будет направлено письмо от исполнительного комитета Кременчугского городского совета о недопустимости повторения подобных фактов из фото и видеоподтверждением случаев, которые были зафиксированы на прошлой неделе.
ForUm

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